Як у Харкові та області сьогодні відключатимуть світло – графік
Сьогодні, 14 листопада, будуть застосовувати від 2,5 до чотирьох черг відключень, уточнили у АТ “Харківобленерго”.
“За вказівкою НЕК “Укренерго” у зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі через ворожі обстріли у п’ятницю, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень“, – пишуть енергетики.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-03:00; 08:00–13:00; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 08:00–10:00; 13:30–15:00; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 06:00–10:00; 13:30–15:00; 17:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 08:00–10:00; 13:30–15:00; 17:00-24:00
3.1 03:00-06:00; 08:00–10:00; 13:30–17:00;
3.2 03:00-06:00; 08:00–10:00; 13:30–17:00;
4.1 00:00-06:00; 10:00–17:00; 20:00-24:00
4.2 03:00-06:00; 10:00–17:00; 20:00-24:00
5.1 06:00-08:00; 10:00–13:30; 15:00-20:00
5.2 06:00-08:00; 10:00–13:30; 15:00-20:00
6.1 03:00–08:00; 10:00–13:30; 15:00-20:00
6.2 06:00-13:30; 15:00-20:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужностей.
Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ у ніч проти 8 листопада Харків та область були знеструмлені. У різних районах Харкова також зникли опалення та холодна вода, протягом вихідних не курсували поїзди у метрополітені. Центренерго повідомило, що ракетами та «шахедами» військові РФ розбили Зміївську ТЕС. Та повністю припинила генерувати енергію. Під ударом були й інші об’єкти генерації у країні, тож без світла залишилася не лише Харківщина.
