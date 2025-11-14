Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график

Сегодня, 14 ноября, будут применять от 2,5 до четырех очередей отключений, уточнили в АО «Харьковоблэнерго».

«По указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в Объединенной энергосистеме из-за вражеских обстрелов в пятницу, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений», – пишут энергетики.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 00:00-03:00; 08:00-13:00; 17:00-24:00

1.2 00:00-03:00; 08:00-10:00; 13:30-15:00; 17:00-24:00

2.1 00:00-03:00; 06:00-10:00; 13:30-15:00; 17:00-24:00

2.2 00:00-03:00; 08:00-10:00; 13:30-15:00; 17:00-24:00

3.1 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-17:00;

3.2 03:00-06:00; 08:00-10:00; 13:30-17:00;

4.1 00:00-06:00; 10:00-17:00; 20:00-24:00

4.2 03:00-06:00; 10:00-17:00; 20:00-24:00

5.1 06:00-08:00; 10:00-13:30; 15:00-20:00

5.2 06:00-08:00; 10:00-13:30; 15:00-20:00

6.1 03:00-08:00; 10:00-13:30; 15:00-20:00

6.2 06:00-13:30; 15:00-20:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощностей.

Напомним, в результате массированного ракетного удара РФ в ночь на 8 ноября Харьков и область были обесточены. В разных районах Харькова также пропали отопление и холодная вода, в течение выходных не курсировали поезда в метрополитене. Центрэнерго сообщило, что ракетами и «Шахедами» военные РФ разбили Змиевскую ТЭС. Та полностью прекратила генерировать энергию. Под ударом были и другие объекты генерации в стране, поэтому без света осталась не только Харьковщина.