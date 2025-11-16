Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.
Бої точилися біля Вовчанська та у напрямку Дворічанського й Обухівки. Ще бої тривають дотепер.
На Куп’янському напрямку росіяни від початку доби сім разів штурмували українські позиції біля населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка. Три бої відбуваються зараз.
На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак біля населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровій Яр, Дробишеве, Терни та Зарічне. Два бої відбуваються до цього часу.
Читайте також: Російський БпЛА вдарив по Харкову – Терехов розповів, куди (оновлюється)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2025 в 17:48;