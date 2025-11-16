Live

Де наразі тривають бої на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Фронт 17:48   16.11.2025
Оксана Якушко
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції українських захисників, повідомив Генштаб ЗСУ.

Бої точилися біля Вовчанська та у напрямку Дворічанського й Обухівки. Ще бої тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку росіяни від початку доби сім разів штурмували українські позиції біля населених пунктів Піщане, Куп’янськ, Голубівка. Три бої відбуваються зараз.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак біля населених пунктів Чернещина, Новий Мир, Греківка, Карпівка, Коровій Яр, Дробишеве, Терни та Зарічне. Два бої відбуваються до цього часу.

Автор: Оксана Якушко
