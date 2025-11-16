Где сейчас идут бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне четырежды атаковали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли возле Волчанска и в направлении Двуречанского и Обуховки. Еще два боя продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении россияне с начала суток семь раз штурмовали украинские позиции возле населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка. Три боя происходят сейчас.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак возле населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровой Яр, Дробышево, Терны и Заречное. Два боя продолжаются до сих пор.