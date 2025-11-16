Live

Где сейчас идут бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Фронт 17:48   16.11.2025
Оксана Якушко
Где сейчас идут бои на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении россияне четырежды атаковали позиции украинских защитников, сообщил Генштаб ВСУ.

Бои шли возле Волчанска и в направлении Двуречанского и Обуховки. Еще два боя продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении россияне с начала суток семь раз штурмовали украинские позиции возле населенных пунктов Песчаное, Купянск, Голубовка. Три боя происходят сейчас.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак возле населенных пунктов Чернещина, Новый Мир, Грековка, Карповка, Коровой Яр, Дробышево, Терны и Заречное. Два боя продолжаются до сих пор.

Читайте также: Российский БпЛА ударил по Харькову: Терехов рассказал, куда (обновляется)

Автор: Оксана Якушко
