Пішов стопами матері: у Харкові затримали ймовірного агента РФ

Події 10:00   02.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У роботі на РФ підозрюють 19-річного харків’янина, пише речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Як виявилось, раніше його матір затримали під час підготовки теракту. 

“Як встановило розслідування, після затримання матері, яка на замовлення рф намагалася підірвати ветерана ЗСУ за допомогою саморобної бомби, фігурант виїхав до родичів у москву. Там він одразу потрапив у поле зору російських спецслужбістів. Спочатку ворог завербував його, а потім «повернув» до Харкова виконувати агентурні завдання”, – зазначив він.

За це ворог пообіцяв хлопцеві допомогти з переїздом до РФ, а також зі вступом до російського ВНЗ. Крім того, можливому зраднику нібито хотіли вручити нагороду ФСБ за виконане завдання.

Далі він прибув до Харкова та розпочав відстежувати пункти базування Сил оборони, зокрема логістичних складів ЗСУ. Щоб зібрати розвіддані, фігурант обходив місцевість, приховано фотографував потенційні «цілі» та позначав їхні координати на гугл-карті”, – встановили силовики.

Отримані дані хлопець зберігав у телефоні для того, щоб потім надсилати звіти ворогові.

Затримали агента РФ Затримали агента РФ

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон з геолокаціями українських об’єктів та анонімним чатом з куратором від фсб“, – передає Абдула.

Наразі фігуранта затримали, він перебуває в СІЗО. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
