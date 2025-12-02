Live

Постраждали шість жителів: про наслідки ударів по області повідомив Синєгубов

Події 09:04   02.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ранковому зведенні за 2 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворога атакував шість населених пунктів регіону. 

У с. Башилівка Близнюківської громади постраждали жінки 59, 64 і 67 років; на трасі у Золочівській громаді постраждали 40-річний і 47-річний чоловіки; у сел. Печеніги постраждала 67-річна жінка. Також внаслідок вибуху небезпечного предмету в м. Харків постраждав 37-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • три fpv-дрони;
  • три БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджені авто та магазин, у Лозівському – росіяни обстріляли п’ять приватних будинків.

“У Чугуївському районі пошкоджені два приватні будинки (сел. Печеніги), пʼять приватних будинків, електромережі (с. Мартова”, – додав Синєгубов.

