Постраждали шість жителів: про наслідки ударів по області повідомив Синєгубов

У ранковому зведенні за 2 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби ворога атакував шість населених пунктів регіону.

“У с. Башилівка Близнюківської громади постраждали жінки 59, 64 і 67 років; на трасі у Золочівській громаді постраждали 40-річний і 47-річний чоловіки; у сел. Печеніги постраждала 67-річна жінка. Також внаслідок вибуху небезпечного предмету в м. Харків постраждав 37-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

три fpv-дрони;

три БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджені авто та магазин, у Лозівському – росіяни обстріляли п’ять приватних будинків.

“У Чугуївському районі пошкоджені два приватні будинки (сел. Печеніги), пʼять приватних будинків, електромережі (с. Мартова”, – додав Синєгубов.