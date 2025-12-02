Пострадали шестеро жителей: о последствиях обстрелов области сообщил Синегубов
В утренней сводке за 2 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение минувших суток врага атаковал шесть населенных пунктов региона.
«В с. Башиловка Близнюковской громады пострадали женщины 59, 64 и 67 лет; на трассе в Золочевской громаде пострадали 40-летний и 47-летний мужчины; в пос. Печенеги пострадала 67-летняя женщина. Также в результате взрыва опасного предмета в Харькове пострадал 37-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
В течение суток по региону ударило такое вооружение:
- девять БпЛА типа «Герань-2»;
- три fpv-дрона;
- три БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждено авто и магазин, в Лозовском – россияне обстреляли пять частных домов.
«В Чугуевском районе повреждены два частных дома (сел. Печенеги), пять частных домов, электросети (с. Мартовое)», – добавил Синегубов.
