Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе
По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей был 21 оперативный выезд.
Девять раз сотрудники ГСЧС выезжали на ликвидацию пожаров. Четыре из них — начались в результате вражеских обстрелов. Враг бил по Богодуховскому, Чугуевскому и Лозовскому районам.
В результате обстрелов в селе Башиловка загорелся частный дом.
«В Печенежской громаде горели семь дачных и один жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, баня, беседка и легковой автомобиль. Пострадала женщина», – уточнили спасатели.
После «прилетов» также пылал магазин в селе Полковая Никитовка, добавили в ГСЧС.
Также в ГСЧС проинформировали, что взрывотехники выявили и обезвредили 48 единиц взрывоопасных предметов.
