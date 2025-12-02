Горели дома, дача, авто и магазин: ГСЧС о том, как прошли сутки в регионе

По информации пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей был 21 оперативный выезд.

Девять раз сотрудники ГСЧС выезжали на ликвидацию пожаров. Четыре из них — начались в результате вражеских обстрелов. Враг бил по Богодуховскому, Чугуевскому и Лозовскому районам.

В результате обстрелов в селе Башиловка загорелся частный дом.

«В Печенежской громаде горели семь дачных и один жилой дом, гараж, хозяйственная постройка, баня, беседка и легковой автомобиль. Пострадала женщина», – уточнили спасатели.

После «прилетов» также пылал магазин в селе Полковая Никитовка, добавили в ГСЧС.

Также в ГСЧС проинформировали, что взрывотехники выявили и обезвредили 48 единиц взрывоопасных предметов.