Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні
За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників був 21 оперативний виїзд.
Дев’ять разів працівники ДСНС виїжджали на ліквідацію пожеж. Чотири з них почалися внаслідок ворожих обстрілів. Ворог бив по Богодухівському, Чугуївському та Лозівському районах.
Внаслідок обстрілів у селі Башилівка загорівся приватний будинок.
“У Печенізькій громаді горіли сім дачних та один житловий будинок, гараж, господарча споруда, лазня, альтанка та легковий автомобіль. Постраждала жінка”, – уточнили рятувальники.
Після «прильотів» також палала крамниця у селі Полкова Микитівка, додали у ДСНС.
Також у ДСНС поінформували, що вибухотехніки виявили та знешкодили 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.
