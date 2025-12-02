Live

Горіли будинки, дача, авто та магазин: ДСНС про те, як минула доба в регіоні

Події 08:08   02.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників був 21 оперативний виїзд. 

Дев’ять разів працівники ДСНС виїжджали на ліквідацію пожеж. Чотири з них почалися внаслідок ворожих обстрілів. Ворог бив по Богодухівському, Чугуївському та Лозівському районах. 

Внаслідок обстрілів у селі Башилівка загорівся приватний будинок.

“У Печенізькій громаді горіли сім дачних та один житловий будинок, гараж, господарча споруда, лазня, альтанка та легковий автомобіль. Постраждала жінка”, – уточнили рятувальники.

Після «прильотів» також палала крамниця у селі Полкова Микитівка, додали у ДСНС.

Також у ДСНС поінформували, що вибухотехніки виявили та знешкодили 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Як 2 грудня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
