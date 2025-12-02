Пошел по стопам матери: в Харькове задержали вероятного агента РФ

В работе на РФ подозревают 19-летнего харьковчанина, пишет спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Как оказалось, ранее его мать задержали во время подготовки теракта.

«Как установило расследование, после задержания матери, по заказу России пытавшейся взорвать ветерана ВСУ с помощью самодельной бомбы, фигурант уехал к родственникам в москву. Там он сразу попал в поле зрения российских спецслужб. Сначала враг завербовал его, а затем вернул в Харьков выполнять агентурные задачи», – отметили в СБУ.

Взамен враг пообещал парню помочь с переездом в РФ, а также со вступлением в российский ВУЗ. Кроме того, возможному предателю якобы хотели вручить награду от ФСБ за выполненное задание.

«Затем он прибыл в Харьков и начал отслеживать пункты базирования Сил обороны, в частности логистических составов ВСУ. Чтобы собрать разведданные, фигурант обходил местность, скрыто фотографировал потенциальные цели и обозначал их координаты на гугл-карте», – установили силовики.

Полученные данные парень копил в телефоне для того, чтобы потом отправлять отчеты врагу.

«Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с геолокациями украинских объектов и анонимным чатом с куратором от ФСБ», – передает Абдула.

На данный момент фигурант задержан и находится в СИЗО. Ему грозит пожизненное заключение.