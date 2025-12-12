Live

Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)

Події 18:10   12.12.2025
Олена Нагорна
Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)

11 грудня близько 18:00 в районі будинку №58 на проспекті Льва Ландау автомобіль Nissan Leaf збив 25-річну дівчину.

Внаслідок аварії вона отримала тяжкі травми, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні. Свідків та очевидців ДТП просять звернутися за телефоном: 066-23-00-745 або до кабінету № 3 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22.

Як інформували у ГУ Нацполіції у Харківській області, у листопаді в регіоні кількість аварій зменшилась на 16%. За 11 місяців 2025 року на Харківщині зареєстрували 2567 аварій, з яких 643 – із постраждалими. Внаслідок ДТП загинула 101 особа, а 808 громадян отримали травми різного ступеня.

Читайте також: Чотири автівки зіткнулися на Харківщині: є постраждалі (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)
Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)
12.12.2025, 18:10
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
«Багато росіяни говорили про Куп’янськ – ми бачимо»: Зеленський відвідав місто
12.12.2025, 14:47
Чотири автівки зіткнулися на Харківщині: є постраждалі (фото)
Чотири автівки зіткнулися на Харківщині: є постраждалі (фото)
12.12.2025, 15:44
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
12.12.2025, 16:44
Пожежа у Лозовій: одна жінка постраждала, 15 людей врятували (фото)
Пожежа у Лозовій: одна жінка постраждала, 15 людей врятували (фото)
12.12.2025, 14:16
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області
Про сильний вітер і ожеледицю попереджають жителів Харкова і області
12.12.2025, 13:37

Новини за темою:

12.12.2025
Чотири автівки зіткнулися на Харківщині: є постраждалі (фото)
11.12.2025
На Харківщині збили пішохода: водій покинув місце ДТП, чи знайшли його
10.12.2025
У ДТП на Харківщині стали частіше травмуватися пішоходи: які дні небезпечні
08.12.2025
У Харкові водій збив чоловіка і поїхав з місця ДТП: поліція шукає свідків
07.12.2025
Смертельна ДТП сталася на проспекті Аерокосмічному в Харкові


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 18:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 грудня близько 18:00 в районі будинку №58 на проспекті Льва Ландау автомобіль Nissan Leaf збив 25-річну дівчину.".