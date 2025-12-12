Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)

11 грудня близько 18:00 в районі будинку №58 на проспекті Льва Ландау автомобіль Nissan Leaf збив 25-річну дівчину.

Внаслідок аварії вона отримала тяжкі травми, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні. Свідків та очевидців ДТП просять звернутися за телефоном: 066-23-00-745 або до кабінету № 3 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22.

Як інформували у ГУ Нацполіції у Харківській області, у листопаді в регіоні кількість аварій зменшилась на 16%. За 11 місяців 2025 року на Харківщині зареєстрували 2567 аварій, з яких 643 – із постраждалими. Внаслідок ДТП загинула 101 особа, а 808 громадян отримали травми різного ступеня.