Електрокар збив дівчину на Ландау в Харкові: поліція шукає свідків ДТП (фото)
11 грудня близько 18:00 в районі будинку №58 на проспекті Льва Ландау автомобіль Nissan Leaf збив 25-річну дівчину.
Внаслідок аварії вона отримала тяжкі травми, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні. Свідків та очевидців ДТП просять звернутися за телефоном: 066-23-00-745 або до кабінету № 3 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22.
Як інформували у ГУ Нацполіції у Харківській області, у листопаді в регіоні кількість аварій зменшилась на 16%. За 11 місяців 2025 року на Харківщині зареєстрували 2567 аварій, з яких 643 – із постраждалими. Внаслідок ДТП загинула 101 особа, а 808 громадян отримали травми різного ступеня.
Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 18:10