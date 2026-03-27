Ймовірно, водій був п’яний: у Харкові ВАЗ влетів у припарковане авто
ДТП сталася напередодні близько 20:00 на вулиці Шевченка в Харкові.
За даними облуправління Патрульної поліції, водій ВАЗ не переконався у безпеці маневру та влетів у припарковане авто. Під час спілкування з винуватцем зіткнення, копи помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проте пройти необхідну перевірку водій відмовився.
“Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) КУпАП“, – додали в Патрульній поліції.
Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2026 в 10:46;