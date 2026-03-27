Вероятно, водитель был пьян: в Харькове ВАЗ влетел в припаркованное авто

Происшествия 10:46   27.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
ДТП произошло накануне около 20:00 на улице Шевченко в Харькове.

По данным облуправления Патрульной полиции, водитель ВАЗ не удостоверился в безопасности маневра и влетел в припаркованное авто. Во время общения с виновником столкновения, копы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Однако пройти необходимую проверку водитель отказался.

«Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП», – добавили в Патрульной полиции.

Читайте также: Два дня ищут подростка: копы просят помощи

Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом
27.03.2026, 10:50
На месте ночного «прилета» в Харькове уже работают коммунальщики (фото)
27.03.2026, 09:13
Отопительный сезон на Харьковщине – все? Синегубов выдал распоряжение
26.03.2026, 12:11
Что происходило на месте ночного удара по дому, показали в ГСЧС (фото/видео)
27.03.2026, 07:35
В Харькове ракета попала в многоквартирный дом, шестеро пострадавших
27.03.2026, 07:05
За неделю в Харькове люди застревали в лифтах почти 150 раз – мэрия
27.03.2026, 11:33

Новости по теме:

19.03.2026
Стало известно, какой срок грозит судье, сбившей двоих детей в Харькове
18.03.2026
Смертельное ДТП произошло на Харьковщине: водитель въехал в электроопору
17.03.2026
Врезался в авто в Салтовском районе и уехал: оказалось, что водитель был пьян
02.03.2026
На Аэрокосмическом проспекте перевернулась фура – соцсети (фото/видео)
19.02.2026
Как в фильме ужасов: 17-летняя девушка травмирована в ДТП на Харьковщине


