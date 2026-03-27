Вероятно, водитель был пьян: в Харькове ВАЗ влетел в припаркованное авто
ДТП произошло накануне около 20:00 на улице Шевченко в Харькове.
По данным облуправления Патрульной полиции, водитель ВАЗ не удостоверился в безопасности маневра и влетел в припаркованное авто. Во время общения с виновником столкновения, копы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Однако пройти необходимую проверку водитель отказался.
«Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП», – добавили в Патрульной полиции.
Читайте также: Два дня ищут подростка: копы просят помощи
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ваз, ДТП, пьяный водитель, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Вероятно, водитель был пьян: в Харькове ВАЗ влетел в припаркованное авто», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 10:46;