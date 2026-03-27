Вероятно, водитель был пьян: в Харькове ВАЗ влетел в припаркованное авто

ДТП произошло накануне около 20:00 на улице Шевченко в Харькове.

По данным облуправления Патрульной полиции, водитель ВАЗ не удостоверился в безопасности маневра и влетел в припаркованное авто. Во время общения с виновником столкновения, копы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Однако пройти необходимую проверку водитель отказался.

«Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и по ч. 1 ст. 130 (Отказ водителя от учета состояния опьянения) КУоАП», – добавили в Патрульной полиции.