На Чугуївщині збили підлітка – дівчина в лікарні

Події 20:15   29.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Чугуївщині збили підлітка – дівчина в лікарні

ДТП сталася в селі Зідьки на Чугуївщині, інформують в облуправлінні Нацполіції. 

За даними правоохоронців, 24-річний водій автомобіля Toyota збив 17-річну дівчину-пішохода. Внаслідок наїзду вона отримала тілесні ушкодження.

Неповнолітню з забійними ранами та саднами госпіталізували до медичного закладу. Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку“, – зазначили в поліції.

Наразі триває перевірка, правоохоронці вирішують питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань, додали в поліції.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Харків знову під ударом – атакують БпЛА
29.03.2026, 19:05
На Чугуївщині збили підлітка – дівчина в лікарні
На Чугуївщині збили підлітка – дівчина в лікарні
29.03.2026, 20:15
Новонароджені в Харкові тепер отримуватимуть медалі
29.03.2026, 18:35
Новини Харкова — головне за 29 березня: ситуація на фронті, удар по місту
29.03.2026, 18:40
“Не хочу розкривати секрети”: Терехов про встановлення ядерних мініреакторів
29.03.2026, 17:15
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24

  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 20:15;

