На Чугуївщині збили підлітка – дівчина в лікарні
ДТП сталася в селі Зідьки на Чугуївщині, інформують в облуправлінні Нацполіції.
За даними правоохоронців, 24-річний водій автомобіля Toyota збив 17-річну дівчину-пішохода. Внаслідок наїзду вона отримала тілесні ушкодження.
“Неповнолітню з забійними ранами та саднами госпіталізували до медичного закладу. Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку“, – зазначили в поліції.
Наразі триває перевірка, правоохоронці вирішують питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань, додали в поліції.
Читайте також: Ударив опонента ножем у живіт: копи вручили нападнику підозру
«На Чугуївщині збили підлітка – дівчина в лікарні»
Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2026 в 20:15;