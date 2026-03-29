На Чугуївщині збили підлітка – дівчина в лікарні

ДТП сталася в селі Зідьки на Чугуївщині, інформують в облуправлінні Нацполіції.

За даними правоохоронців, 24-річний водій автомобіля Toyota збив 17-річну дівчину-пішохода. Внаслідок наїзду вона отримала тілесні ушкодження.

“Неповнолітню з забійними ранами та саднами госпіталізували до медичного закладу. Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку“, – зазначили в поліції.

Наразі триває перевірка, правоохоронці вирішують питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань, додали в поліції.