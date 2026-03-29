На Чугуевщине сбили подростка – девушка в больнице
ДТП произошло в селе Зидьки на Чугуевщине, информируют в облуправлении Нацполиции.
По данным правоохранителей, 24-летний водитель автомобиля Toyota сбил 17-летнюю девушку-пешехода. В результате наезда она получила телесные повреждения.
«Несовершеннолетнюю с ушибами и ссадинами госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о событии зарегистрирована в Едином учете», – отметили в полиции.
На данный момент идет проверка, правоохранители решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.
Дата публикации материала: 29 марта 2026 в 20:15;