На Чугуевщине сбили подростка – девушка в больнице

ДТП произошло в селе Зидьки на Чугуевщине, информируют в облуправлении Нацполиции.

По данным правоохранителей, 24-летний водитель автомобиля Toyota сбил 17-летнюю девушку-пешехода. В результате наезда она получила телесные повреждения.

«Несовершеннолетнюю с ушибами и ссадинами госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о событии зарегистрирована в Едином учете», – отметили в полиции.

На данный момент идет проверка, правоохранители решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.