У Харкові зіткнулися два авто: один загиблий, чотири людини поранені (фото)
Смертельна аварія сталася 30 березня близько 06:00, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«В районі перехрестя вулиці Архітектора Альошина та Героїв Харкова відбулось зіткнення двох транспортних засобів Mitsubishi Pajero та BMW 540. Попередньо встановлено, що при виїзді на регульоване перехрестя 50-річний кермувальник Mitsubishi проігнорував вимоги дорожнього знаку та не надав перевагу у русі автомобілю BMW», – з’ясували правоохоронці.
Внаслідок ДТП 50-річний водій Mitsubishi помер на місці від отриманих травм. Двох його пасажирів, а також 24-річну водійку й 25-річну пасажирку BMW з тілесними ушкодженнями шпиталізували.
Інформацію про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 16:12;