У Харкові зіткнулися два авто: один загиблий, чотири людини поранені (фото)

Суспільство 16:12   30.03.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові зіткнулися два авто: один загиблий, чотири людини поранені (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Смертельна аварія сталася 30 березня близько 06:00, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«В районі перехрестя вулиці Архітектора Альошина та Героїв Харкова відбулось зіткнення двох транспортних засобів Mitsubishi Pajero та BMW 540. Попередньо встановлено, що при виїзді на регульоване перехрестя 50-річний кермувальник Mitsubishi проігнорував вимоги дорожнього знаку та не надав перевагу у русі автомобілю BMW», – з’ясували правоохоронці.

Внаслідок ДТП 50-річний водій Mitsubishi помер на місці від отриманих травм. Двох його пасажирів, а також 24-річну водійку й 25-річну пасажирку BMW з тілесними ушкодженнями шпиталізували.

Інформацію про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Двох монахів у Харкові підозрюють у злочинах проти дітей: подробиці від СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
У Харкові зіткнулися два авто: один загиблий, чотири людини поранені (фото)
У Харкові зіткнулися два авто: один загиблий, чотири людини поранені (фото)
30.03.2026, 16:12
Приватна ППО вже збила на Харківщині кілька БпЛА – Федоров (відео)
Приватна ППО вже збила на Харківщині кілька БпЛА – Федоров (відео)
30.03.2026, 15:19
Двох монахів у Харкові підозрюють у злочинах проти дітей: подробиці від СБУ
Двох монахів у Харкові підозрюють у злочинах проти дітей: подробиці від СБУ
30.03.2026, 14:30
Коли у Харкові відключать опалення? Відома дата, розпорядження Терехова
Коли у Харкові відключать опалення? Відома дата, розпорядження Терехова
30.03.2026, 14:12
Вибухівка здетонувала на Харківщині: поранену жінку шпиталізували
Вибухівка здетонувала на Харківщині: поранену жінку шпиталізували
30.03.2026, 14:02
Склад з ворожими БпЛА «Молния» знищили прикордонники на Харківщині (відео)
Склад з ворожими БпЛА «Молния» знищили прикордонники на Харківщині (відео)
30.03.2026, 13:36

Новини за темою:

29.03.2026
На Чугуївщині збили підлітка – дівчина в лікарні
27.03.2026
Ймовірно, водій був п’яний: у Харкові ВАЗ влетів у припарковане авто
19.03.2026
Стало відомо, яке покарання загрожує судді, яка збила двох дітей у Харкові
18.03.2026
Смертельна ДТП сталася на Харківщині: водій в’їхав в електроопору (фото)
17.03.2026
Врізався в авто в Салтівському районі й поїхав: виявилося, що водій був п’яний


  Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 16:12;

