В Харькове столкнулись два авто: один погибший, четыре человека ранены (фото)

Общество 16:12   30.03.2026
Виктория Яковенко
Смертельная авария произошла 30 марта около 06:00, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«В районе перекрестка улиц Архитектора Алешина и Героев Харькова произошло столкновение двух автомобилей — Mitsubishi Pajero и BMW 540. Предварительно установлено, что при выезде на регулируемый перекресток 50-летний водитель Mitsubishi проигнорировал требования дорожного знака и не уступил дорогу автомобилю BMW», — выяснили правоохранители.

В результате ДТП 50-летний водитель Mitsubishi умер на месте от полученных травм. Двух его пассажиров, а также 24-летнюю водителя и 25-летнюю пассажирку BMW с телесными повреждениями госпитализировали.

Информацию об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Читайте также: Двух монахов в Харькове подозревают в преступлениях против детей: подробности

Сегодня 30 марта 2026: какой праздник и день в истории
30.03.2026, 06:00
Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики
Новости Харькова — главное за 30 марта: обстрелы, завтра отключат отопление
Двух монахов в Харькове подозревают в преступлениях против детей: подробности
Когда в Харькове отключат отопление? Известна дата, распоряжение Терехова
Новости по теме:

29.03.2026
На Чугуевщине сбили подростка – девушка в больнице
27.03.2026
Вероятно, водитель был пьян: в Харькове ВАЗ влетел в припаркованное авто
19.03.2026
Стало известно, какой срок грозит судье, сбившей двоих детей в Харькове
18.03.2026
Смертельное ДТП произошло на Харьковщине: водитель въехал в электроопору
17.03.2026
Врезался в авто в Салтовском районе и уехал: оказалось, что водитель был пьян


