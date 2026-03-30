В Харькове столкнулись два авто: один погибший, четыре человека ранены (фото)

Смертельная авария произошла 30 марта около 06:00, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«В районе перекрестка улиц Архитектора Алешина и Героев Харькова произошло столкновение двух автомобилей — Mitsubishi Pajero и BMW 540. Предварительно установлено, что при выезде на регулируемый перекресток 50-летний водитель Mitsubishi проигнорировал требования дорожного знака и не уступил дорогу автомобилю BMW», — выяснили правоохранители.

В результате ДТП 50-летний водитель Mitsubishi умер на месте от полученных травм. Двух его пассажиров, а также 24-летнюю водителя и 25-летнюю пассажирку BMW с телесными повреждениями госпитализировали.

Информацию об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.