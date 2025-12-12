Электрокар сбил девушку на Ландау в Харькове: полиция ищет свидетелей ДТП
11 декабря около 18:00 в районе дома №58 по проспекту Льва Ландау автомобиль Nissan Leaf сбил 25-летнюю девушку.
В результате аварии она получила тяжелые травмы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве. Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 066-23-00-745 или в кабинет №3 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22.
Как информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%. За 11 месяцев 2025 года на Харьковщине зарегистрировали 2567 аварий, из которых 643 — с пострадавшими. В результате ДТП погиб 101 человек, а 808 граждан получили травмы разной степени.
Читайте также: Четыре автомобиля столкнулись на Харьковщине: есть пострадавшие (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Электрокар сбил девушку на Ландау в Харькове: полиция ищет свидетелей ДТП», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 декабря 2025 в 18:10;