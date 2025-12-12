Электрокар сбил девушку на Ландау в Харькове: полиция ищет свидетелей ДТП

Live

Происшествия 18:10   12.12.2025
11 декабря около 18:00 в районе дома №58 по проспекту Льва Ландау автомобиль Nissan Leaf сбил 25-летнюю девушку.

В результате аварии она получила тяжелые травмы, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители проводят досудебное расследование в уголовном производстве. Свидетелей и очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 066-23-00-745 или в кабинет №3 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Николая Хвылевого, 22.

Как информировали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в ноябре в регионе количество аварий уменьшилось на 16%. За 11 месяцев 2025 года на Харьковщине зарегистрировали 2567 аварий, из которых 643 — с пострадавшими. В результате ДТП погиб 101 человек, а 808 граждан получили травмы разной степени.

Читайте также: Четыре автомобиля столкнулись на Харьковщине: есть пострадавшие (фото)

Автор: Елена Нагорная
