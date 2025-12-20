Як відключатимуть світло сьогодні, 20 грудня, на Харківщині — графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на суботу, 20 грудня.
Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 04:00-10:00; 10:30-14:00; 18:00-21:00
1.2 07:00:14:00; 18:00-21:00
2.1 07:00:10:30; 14:30-21:00
2.2 07:00:10:30; 14:30-21:00
3.1 00:00-03:30; 07:00:10:30; 14:30-17:30; 21:00-24:00
3.2 00:00-03:30; 07:00:10:30; 14:30-17:30; 21:00-24:00
4.1 00:00-03:30; 14:30-17:30; 18:00-24:00
4.2 00:00-03:30; 10:30-17:30; 18:00-24:00
5.1 04:00-07:00; 10:30-17:30
5.2 04:00-07:00; 10:30-14:00
6.1 00:00-07:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00
6.2 00:00-07:00; 10:30-14:00; 21:00-22:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", графік, отключения света, харківщина;
