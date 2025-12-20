Live

Як відключатимуть світло сьогодні, 20 грудня, на Харківщині — графік

Суспільство 13:12   20.12.2025
Вікторія Яковенко
Як відключатимуть світло сьогодні, 20 грудня, на Харківщині — графік Фото: ХМР

Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на суботу, 20 грудня.

Як повідомляють в АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік діятиме з 00:00 до 24:00.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 04:00-10:00; 10:30-14:00; 18:00-21:00

1.2 07:00:14:00; 18:00-21:00

2.1 07:00:10:30; 14:30-21:00

2.2 07:00:10:30; 14:30-21:00

3.1 00:00-03:30; 07:00:10:30; 14:30-17:30; 21:00-24:00

3.2 00:00-03:30; 07:00:10:30; 14:30-17:30; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 14:30-17:30; 18:00-24:00

4.2 00:00-03:30; 10:30-17:30; 18:00-24:00

5.1 04:00-07:00; 10:30-17:30

5.2 04:00-07:00; 10:30-14:00

6.1 00:00-07:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00

6.2 00:00-07:00; 10:30-14:00; 21:00-22:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Читайте також: Доба на Харківщині минула без постраждалих – Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
