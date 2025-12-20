Доба на Харківщині минула без постраждалих – Синєгубов

Впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти регіону, поінформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ворог випусти на регіон два FPV-дрони та два БпЛА, тип яких ще встановлюють.

Постраждалих внаслідок обстрілів немає, зазначив Синєгубов.

В результаті ударів в селищі Шевченкове у Куп’янському районі пошкоджений багатоквартирний будинок. У селі Маталівка в Чугуївському районі постраждав автомобіль.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог намагався прорватися на Харківщині 16 разів, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00. На Південно-Слобожанському зафіксували 10 штурмів росіян, на Куп’янському – шість.