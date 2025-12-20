Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших – Синегубов
Фото: последствия обстрела поселка Шевченково/Олег Синегубов
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись три населенных пункта региона, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.
Враг выпустил в регион два FPV-дрона и два БпЛА, тип которых еще устанавливают.
Пострадавших в результате обстрелов нет, отметил Синегубов.
В результате ударов в поселке Шевченково в Купянском районе поврежден многоквартирный дом. В селе Маталовка в Чугуевском районе пострадал автомобиль.
Напомним, за прошедшие сутки враг пытался прорваться на Харьковщине 16 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00. На Южно-Слобожанском зафиксировали 10 штурмов россиян, на Купянском – шесть.
Читайте также: Последствия атаки на дамбу: что сейчас происходит с Печенежским водохранилищем
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, пострадавшие, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 09:01;