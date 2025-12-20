Live

Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших – Синегубов

Происшествия 09:01   20.12.2025
Виктория Яковенко
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших – Синегубов

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись три населенных пункта региона, проинформировал глава ХОВА Олег Синегубов.

Враг выпустил в регион два FPV-дрона и два БпЛА, тип которых еще устанавливают.

Пострадавших в результате обстрелов нет, отметил Синегубов.

В результате ударов в поселке Шевченково в Купянском районе поврежден многоквартирный дом. В селе Маталовка в Чугуевском районе пострадал автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки враг пытался прорваться на Харьковщине 16 раз, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00. На Южно-Слобожанском зафиксировали 10 штурмов россиян, на Купянском – шесть.

Автор: Виктория Яковенко
