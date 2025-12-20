Как будут отключать свет сегодня, 20 декабря, на Харьковщине — график
Опубликован график отключений света в Харьковской области на субботу, 20 декабря.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:
1.1 04:00–10:00; 10:30-14:00; 18:00–21:00
1.2 07:00:14:00; 18:00–21:00
2.1 07:00:10:30; 14:30-21:00
2.2 07:00:10:30; 14:30-21:00
3.1 00:00–03:30; 07:00:10:30; 14:30-17:30; 21:00-24:00
3.2 00:00–03:30; 07:00:10:30; 14:30-17:30; 21:00-24:00
4.1 00:00–03:30; 14:30-17:30; 18:00–24:00
4.2 00:00–03:30; 10:30-17:30; 18:00–24:00
5.1 04:00–07:00; 10:30-17:30
5.2 04:00–07:00; 10:30–14:00
6.1 00:00–07:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00
6.2 00:00–07:00; 10:30-14:00; 21:00-22:00
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
