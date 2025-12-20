Live

Как будут отключать свет сегодня, 20 декабря, на Харьковщине — график

Общество 13:12   20.12.2025
Виктория Яковенко
Как будут отключать свет сегодня, 20 декабря, на Харьковщине — график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на субботу, 20 декабря.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очереди с учетом времени на переключение:

1.1 04:00–10:00; 10:30-14:00; 18:00–21:00

1.2 07:00:14:00; 18:00–21:00

2.1 07:00:10:30; 14:30-21:00

2.2 07:00:10:30; 14:30-21:00

3.1 00:00–03:30; 07:00:10:30; 14:30-17:30; 21:00-24:00

3.2 00:00–03:30; 07:00:10:30; 14:30-17:30; 21:00-24:00

4.1 00:00–03:30; 14:30-17:30; 18:00–24:00

4.2 00:00–03:30; 10:30-17:30; 18:00–24:00

5.1 04:00–07:00; 10:30-17:30

5.2 04:00–07:00; 10:30–14:00

6.1 00:00–07:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00

6.2 00:00–07:00; 10:30-14:00; 21:00-22:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Читайте также: Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
