Нічна пожежа у Дергачах: працівникам ДСНС вдалося врятувати двох жінок

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, у рятувальників регіону протягом доби було 30 оперативних виїздів. При цьому дев’ять разів вони виїжджали на ліквідацію пожеж, одна з яких розпочалася внаслідок російських обстрілів.

“У с. Івано- Шийчине Богодухівського району внаслідок ударів в оселі трапилась пожежа площею 40 м кв. На щастя, на той час будинок був порожній, тому обійшлося без постраждалих”, – передають рятувальники.

А вночі у Дергачах сталася побутова пожежа – у приватному будинку зайнялися речі. Вогонь охопив 20 метрів квадратних. З вогню вдалося врятувати двох жінок 1971 року народження та 1939 року народження.