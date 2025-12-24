Ночной пожар в Дергачах: работникам ГСЧС удалось спасти двух женщин

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, у спасателей региона в течение суток было 30 оперативных выездов. При этом девять раз – на ликвидацию пожаров, один из которых начался в результате российских обстрелов.

«В с. Ивано-Шейчино Богодуховского района в результате ударов в доме произошел пожар площадью 40 квадратных метров. К счастью, к тому времени дом был пуст, поэтому обошлось без пострадавших», – передают спасатели.

А ночью в Дергачах произошел бытовой пожар – в частном доме загорелись вещи. Огонь охватил 20 квадратных метров. Из огня удалось спасти двух женщин 1971 года рождения и 1939 года рождения.