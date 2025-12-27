Набивалася в гості до пенсіонерів та обкрадала: поліція зловила підозрювану

32-річну мешканку Харкова підозрюють у крадіжках. Поліція повідомила, що жінка заволоділа 56 тисячами гривень, обманюючи пенсіонерів.

“Слідством встановлено, що жінка знайомилася з людьми похилого віку та пропонувала їм соціальну допомогу. Жертв зловмисниця вибирала з-поміж самотніх. Коли потерпілі запрошували її додому, вона розповідала їм, що зберігати заощадження неодмінно потрібно в іноземній валюті. Жінка просила показати їй гроші для нібито переписання номерів купюр, щоб потім їх обміняти у банку. Коли жертви показували місця зберігання грошей, зловмисниця відвертала їх увагу і заволодівала коштами”, — описали схему у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі з’ясували: громадянку вже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за шахрайство. Наразі відомо, що за допомогою описаних дій вона заволоділа 56 тис. грн.

Жінці вже повідомили про підозру в крадіжці. Їй загрожує провести у в’язниці від 5 до 8 років.

Нагадаємо, навесні в Харкові спіймали афериста, який виманював гроші в рідних військовополонених. Людям, які перебувають у стані відчаю, підозрюваний обіцяв “допомогти з обміном”. Плату брав “безготівкою” – на банківську картку.