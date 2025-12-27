Набивалась в гости к пенсионерам и обворовывала: полиция поймала подозреваемую

32-летнюю жительницу Харькова подозревают в кражах. Полиция сообщила, что женщина завладела 56 тысячами гривен, обманывая пенсионеров.

«Следствием установлено, что женщина знакомилась с пожилыми людьми и предлагала им социальную помощь. Жертв злоумышленница выбирала из числа одиноких. Когда потерпевшие приглашали ее домой, она рассказывала им, что хранить сбережения обязательно нужно в иностранной валюте. Женщина просила показать ей деньги для якобы переписывания номеров купюр, чтобы потом их обменять в банке. Когда жертвы показывали места хранения денег, злоумышленница отвлекала их внимание и завладевала средствами», — описали схему в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи выяснили: гражданку уже не раз привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. На данный момент известно, что с помощью описанных действий она завладела 56 тыс. грн.

Женщине уже сообщили о подозрении в краже. Ей грозит провести в тюрьме от пяти до восьми лет.

Напомним, весной в Харькове поймали афериста, который выманивал деньги у родных военнопленных. Находящимся в состоянии отчаяния людям подозреваемый обещал «помочь с обменом». Плату брал «безналом» — на банковскую карту.