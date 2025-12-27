Live

Набивалась в гости к пенсионерам и обворовывала: полиция поймала подозреваемую

Происшествия 15:49   27.12.2025
Оксана Горун
Набивалась в гости к пенсионерам и обворовывала: полиция поймала подозреваемую

32-летнюю жительницу Харькова подозревают в кражах. Полиция сообщила, что женщина завладела 56 тысячами гривен, обманывая пенсионеров.

«Следствием установлено, что женщина знакомилась с пожилыми людьми и предлагала им социальную помощь. Жертв злоумышленница выбирала из числа одиноких. Когда потерпевшие приглашали ее домой, она рассказывала им, что хранить сбережения обязательно нужно в иностранной валюте. Женщина просила показать ей деньги для якобы переписывания номеров купюр, чтобы потом их обменять в банке. Когда жертвы показывали места хранения денег, злоумышленница отвлекала их внимание и завладевала средствами», — описали схему в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи выяснили: гражданку уже не раз привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. На данный момент известно, что с помощью описанных действий она завладела 56 тыс. грн.

Читайте также: Эпидемия мошенничества на Харьковщине: при чем здесь «магическое мышление»

Женщине уже сообщили о подозрении в краже. Ей грозит провести в тюрьме от пяти до восьми лет.

Напомним, весной в Харькове поймали афериста, который выманивал деньги у родных военнопленных. Находящимся в состоянии отчаяния людям подозреваемый обещал «помочь с обменом». Плату брал «безналом» — на банковскую карту.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрыв слышали в Харькове: над городом сбили российский дрон — Терехов
Взрыв слышали в Харькове: над городом сбили российский дрон — Терехов
27.12.2025, 11:22
Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно
Массированная ракетная атака на Украину 27 декабря: что известно
27.12.2025, 14:55
Новости Харькова — главное за 27 декабря: сбили дрон, удар по Чугуеву
Новости Харькова — главное за 27 декабря: сбили дрон, удар по Чугуеву
27.12.2025, 16:42
НАБУ, САП разоблачили преступную группу, в которую входили нардепы: официально
НАБУ, САП разоблачили преступную группу, в которую входили нардепы: официально
27.12.2025, 14:29
Воронку от удара КАБа на дороге в Харькове уже засыпали и асфальтируют (фото)
Воронку от удара КАБа на дороге в Харькове уже засыпали и асфальтируют (фото)
27.12.2025, 11:46
Бой идет на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ
Бой идет на севере Харьковщины — Генштаб ВСУ
27.12.2025, 16:39

Новости по теме:

25.12.2025
Имитация для Трампа и пример Харькова — Фурса об итогах 2025 года
21.11.2025
Как получить 6500 по программе «Зимняя поддержка», рассказали в ХОВА
14.11.2025
С харьковского ресторатора, потерявшей мужа, требовали деньги: как угрожали 📹
01.11.2025
Деньги, УЗ-3000, фиксированные тарифы: Зеленский анонсировал зимнюю поддержку
14.10.2025
«Слишком ухоженный Харьков»: Терехов ответил на упреки и рассказал о бюджете


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Набивалась в гости к пенсионерам и обворовывала: полиция поймала подозреваемую», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2025 в 15:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "32-летнюю жительницу Харькова подозревают в кражах. Полиция сообщила, что женщина завладела 56 тысячами гривен, обманывая пенсионеров".