Эпидемия мошенничества на Харьковщине: при чем здесь «магическое мышление»

В 2024 году Нацполиция зафиксировала почти 6500 фактов мошенничества против 1741 до полномасштабного вторжения (2021 -го). Как мошенникам «помогла война» – в материале МГ «Объектив».

Мошенники предлагают несуществующие товары и охотятся за жертвами в интернете

«Пеку тортики на заказ. Вот мои работы», – невинно предлагает сделать заказ в группе для переселенцев в Facebook неизвестная женщина. К сообщению добавляет галерею ярких фотографий с разными сладостями. Скромно просит произвести предоплату, мол, чтобы купить продукты. Женщины, которые также выживают вне родного дома, с пониманием переводят средства. После этого «кондитерша» исчезает из горизонта.

«Взялись проверять – фото не ее, а какой-то девушки из Киева. Как и тортики – украла фотографии из Instagram известной кулинарки. Начали вспоминать – год назад в этой же группе псевдокондитерша уже предлагала тортики. И также исчезла после предоплаты», — рассказывает харьковчанка Ксения.

Этот вид мошенничества – продажа услуг и товаров через интернет – любимый у злоумышленников. В прошлом 2024 году правоохранители Харьковщины зафиксировали 1368 таких преступлений в регионе, свидетельствует официальный ответ Нацполиции по запросу МГ «Объектив».

Харьковская область в этом виде мошенничества имеет свои особенности. Здесь мошенники зарабатывают не только на «продаже» фиктивных товаров, но и на фейковой эвакуации. Недавно правоохранители задержали дежурного афериста, обещавшего за 4000 грн вывозить людей и вещи из опасных районов области. Традиционно просил деньги вперед – и так же традиционно после уплаты переставал выходить на связь. Так он обманул 12 человек.

Мошенничество в смартфоне

Мошенники следят за техническим прогрессом. Все больше фиксируют всевозможных киберпреступников. Так, в 2024 году мошенники особенно полюбили устраивать ловушки благодаря переходу по фишинговым ссылкам. Таких преступлений зафиксировали 655. Сломов аккаунтов – 511. Еще 449 раз, только по официальной статистике, мошенники получали доступ к счету под предлогом звонков работников службы безопасности банка. 173 раза жители Харьковщины «попались», рассчитывая быстро заработать большие деньги, среди прочего – на криптобирже.

Наживаются на семьях раненых и пропавших без вести

Отдельный вид мошенничества – когда преступники зарабатывают на семьях военнослужащих. Осенью 2024 года Украину всколыхнула новость, как женщина, представлявшаяся «Богородицей», вроде бы бралась энергетически исцелять тяжело раненых украинских защитников. Один из ее подопечных находился в коме. И за обещания вылечить «целительница» получала немалые суммы, сообщает ТСН. Но справедливость в этой истории не взяла верх, поскольку родственники раненого добровольно отдавали деньги «целительнице».

В Харькове в конце 2023 года 48-летний мужчина тоже решил нагреть руки на чужом горе. По версии следствия, он хотел вытянуть деньги из жены украинского военнослужащего, без вести пропавшего на фронте. Злоумышленник принялся убеждать женщину, что ее муж в российском плену, а он сам может задействовать «связи», чтобы бойца включили первым в список возвращения в Украину. Свою «помощь» подозреваемый оценил в $10 тысяч и давил на женщину, пока она не согласилась отдать деньги. Но именно во время передачи суммы, 29 ноября 2023 года, 48-летнего мужчину задержали. Дело и обвинительный акт уже направили в Немышлянский райсуд Харькова для рассмотрения.

Из-за войны люди «регрессируют к магическому мышлению»

Причин уязвимости людей к мошенничеству во время полномасштабной войны несколько, говорит кризисный психолог Ольга Щербакова. Первая – социальная, ведь происходит массовое обнищание, многие остались без крыши над головой и средств к существованию. Поэтому люди ищут доступные варианты что-то купить, как-то выехать из-под обстрелов, пытаются арендовать недорогое жилье – и часто попадают на крючок мошенников.

«Экономика не растет, средства нужны, плюс многолетняя усталость, даже истощение. Война – это событие, превосходящее возможности человека. Вокруг украинцев три года происходят травмирующие события. И я думаю, что будут еще хуже последствия, когда все завершится. А сейчас уже не хватает ресурсов. Разнообразных – интеллектуальных, эмоциональных, рациональных, просто сил подумать. Люди регрессируют в более ранние состояния. Для этого отчасти демонстрируют мифическое мышление вместо критического. Люди хотят чуда», — объясняет причины уязвимости Щербакова.

Кроме того, что люди становятся жертвами мошенников, еще одним последствием таких изменений в психике становится слепая вера в слова различных гадалок, астрологов, нумерологов и тарологов. «Маги» и экстрасенсы, популярные во время кризиса начала 1990-х, снова «плодятся и размножаются». Причем присутствуют они не только в соцсетях, но даже в Национальном телемарафоне «Єдині новини», финансируемом из госбюджета. Отвечая на запрос «Интерфакс-Украина», Министерство культуры Украины сообщило, что не может повлиять на это: «Информируем вас, что министерство не может влиять на профессиональную деятельность журналистов и редакционную политику медиа, в частности, относительно сюжетов об альтернативной медицине, эзотерических практиках, нумерологии, экстрасенсов и т.п., создаваемых телеканалами, передачи которых выходят в эфире информационного марафона «Єдині новини», — говорится в ответе на запрос информационного агентства.

Это очень напоминает 90-е годы прошлого столетия, когда с телеэкранов экстрасенс Алан Чумак заряжал воду, а врач Анатолий Кашпировский проводил массовые сеансы гипноза. И продолжалось это массовое увлечение эзотерикой до начала 2000-х годов, пока страна, а вместе с ней и люди, экономически встали на ноги.

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Ворожки активно осваивают психологические практики

«Магическое мышление у взрослых людей возникает потому, что они не хотят брать на себя ответственность. Не хотят принимать реальность такой, какова она есть. Реальность трудна, выживать сложно. И порой нужно на характере брать какие-то вершины. А люди не хотят этого делать. Они хотят, чтобы все само произошло каким-то странным образом. К примеру, хотят услышать, что война закончится через полгода. То есть это обычное отрицание, банальная психологическая защита», – говорит киевский психолог Елена Посканная.

Столичные «маги и колдуны» сейчас активно расширяют инструментарий – реагируют на запрос времени и учатся психологическим практикам. Например, гадалки и тарологи в Киеве массово пошли на курсы арт-психологии. А потом вместе со своими клиентами исследуют, кто же их тотемный зверь. Что в целом для человека в стрессе не самый плохой вариант. Но вряд ли отдельный элемент терапии избавит человека от комплекса проблем. Поэтому психологи все же советуют обращаться за профессиональной помощью.

Следствие раскрывает около трети мошенничеств

Разнообразных «жриц культов» правоохранители не классифицируют как мошенников, ведь, как правило, люди отдают им деньги «за услуги» добровольно и не обращаются с заявлениями в органы. Что же касается классического мошенничества, то в течение 2024 года в Харьковской области правоохранители зарегистрировали 6489 соответствующих правонарушений. Об этом свидетельствуют данные Нацполиции.

При этом в последнем году до полномасштабного вторжения (2021) мошеннических преступлений было лишь 1741. В 2022, когда из Харькова уехала большая часть жителей, а значительная часть области была в оккупации, в официальную статистику попало 1151 такое преступление. В 2023-м мошенничествах зафиксировали уже 6063.

В 2024 году за 1437 мошеннических преступлений в Харьковской области сообщили о подозрении 372 правонарушителям.

В целом харьковские правоохранители раскрыли в 2024 году 27,1% мошеннических схем (2021 – 687 или 39,4%, 2022 – 287 или 24,9%, 2023 – 1190 или 19,6%). В суд направили обвинительные акты по 1592 делам по мошенничеству (2021 – 749, 2022 – 277, 2023 – 904). Юристы подчеркивают, что довести такие дела до суда крайне тяжело, потому что люди добровольно переводят свои деньги злоумышленникам.

Чтобы не стать жертвой мошенничества, психологи советуют сохранять бдительность, пытаться проверять все предложения и не принимать мгновенные решения. А еще – не изолироваться от общества и людей, отмечает Щербакова. Потому что отсутствие общения делает человека чрезвычайно уязвимым для аферистов.