Епідемія шахрайства на Харківщині: до чого тут «магічне мислення»

У 2024 році Нацполіція зафіксувала майже 6500 фактів шахрайства проти 1741 останнього року до повномасштабного вторгнення (2021-го). Як шахраям «допомогла війна» – в матеріалі МГ «Об’єктив».

Шахраї пропонують фальшиві товари та полюють за жертвами в інтернеті

«Печу тортики на замовлення. Ось мої роботи», – невинно пропонує зробити замовлення у групі для переселенців у фейсбуці (?) невідома жінка. До повідомлення додає галерею яскравих фотографій із різними смаколиками. Скромно просить зробити передоплату, мовляв, щоб купити продукти. Жінки, які так само виживають поза рідним домом, із розумінням переказують кошти. Після цього «кондитерка» зникає з обрію.

«Взялися перевіряти – фото не її, а якоїсь дівчини з Києва. Як і тортики – вкрала фотографії з інстаграму відомої кулінарки. Почали пригадувати – рік тому в цій же групі псевдокондитерка вже пропонувала тортики. І так само зникла після передоплати», – розповідає харків’янка Ксенія.

Цей вид шахрайства – продаж послуг і товарів через інтернет – улюблений у зловмисників. У минулому 2024 році правоохоронці Харківщини зафіксували 1368 таких злочинів у регіоні, свідчить офіційна відповідь Нацполіції на запит МГ «Об’єктив».

Харківська область у цьому виді шахрайства має свої особливості. Тут шахраї заробляють не лише на «продажі» фіктивних товарів, а й на фейковій евакуації. Нещодавно правоохоронці затримали чергового афериста, який обіцяв за 4000 грн вивозити людей та речі із небезпечних районів області. Традиційно просив гроші наперед – і традиційно після сплати переставав виходити зв’язок. Так він обдурив 12 людей.

Шахрайство у смартфоні

Шахраї слідкують за технічним прогресом. Усе більше правоохоронці фіксують різноманітних кіберзлочинів. Так, у 2024 році шахраї особливо полюбили влаштовувати пастки завдяки переходу за фішинговими посиланнями. Таких злочинів зафіксували 655. Зламів акаунтів – 511. Ще 449 разів, тільки за офіційною статистикою, шахраї отримували доступ до рахунку під приводом дзвінків працівників служби безпеки банку. 173 рази жителі Харківщини «попалися», розраховуючи швидко заробити великі гроші, серед іншого – на криптобіржі.

Наживаються на родинах поранених і зниклих безвісти

Окремий вид шахрайства – коли злочинці заробляють на родинах військовослужбовців. Восени 2024 року Україну сколихнула новина, як жінка, що представлялася «Богородицею», начебто бралася енергетично зцілювати важко поранених українських захисників. Один з її підопічних перебував у комі. І за обіцянки вилікувати «цілителька» отримувала чималі суми, повідомляє ТСН. Але справедливість у цій історії не взяла верх, оскільки родичі пораненого добровільно віддавали гроші «цілительці».

У Харкові наприкінці 2023 року 48-річний чоловік також вирішив нагріти руки на чужому горі. За версією слідства, він хотів витягнути гроші з дружини українського військовослужбовця, який безвісти зник на фронті. Зловмисник взявся переконувати жінку, що її чоловік у російському полоні, але він може залучити «звʼязки», аби бійця включили першим у список на повернення в Україну. Свою «допомогу» підозрюваний оцінив у $10 тисяч і тиснув на жінку, аж поки вона не погодилася віддати гроші. Але саме під час передачі коштів, 29 листопада 2023 року, 48-річного чоловіка затримали. Справу та обвинувальний акт вже направили до Немишлянського райсуду Харкова для розгляду.

Через війну люди «регресують до магічного мислення»

Причин вразливості людей до шахрайства під час повномасштабної війни декілька, каже кризовий психолог Ольга Щербакова. Перша – соціальна, адже відбувається масове зубожіння, чимало людей залишилися без даху над головою та засобів існування. Тому люди шукають недорогі варіанти щось придбати, якось виїхати з-під обстрілів, намагаються орендувати недороге житло – і часто потрапляють на гачок шахраїв.

«Економіка не зростає, кошти потрібні, плюс багаторічна втома, навіть виснаження. Війна – це подія, яка перевершує можливості людини. Навколо українців три роки відбуваються події, що травмують. І я думаю, що будуть ще гірші наслідки, коли все завершиться. А зараз уже не вистачає ресурсів. Усіляких – інтелектуальних, раціональних, просто сил подумати. Люди регресують в більш ранішні стани. І тому почасти демонструють міфічне мислення замість критичного. Люди хочуть дива», – пояснює причини вразливості Щербакова.

Крім того, що люди стають жертвами шахраїв, ще одним наслідком таких змін у психіці стає сліпа віра у слова різних ворожок, астрологів, нумерологів та тарологів. «Маги» та екстрасенси, популярні під час кризи початку 1990-х, знову «плодяться та розмножуються». Причому присутні вони не лише у соцмережах, а й навіть у Національному телемарафоні «Єдині новини», який фінансується з держбюджету. Відповідаючи на запит «Інтерфакс-Україна», Міністерство культури України повідомило, що не може вплинути на це: «Інформуємо вас, що міністерство не може впливати на професійну діяльність журналістів і редакційну політику медіа, зокрема щодо сюжетів про альтернативну медицину, езотеричні практики, нумерологію, екстрасенсів тощо, що їх створюють телеканали, передачі яких виходять в ефірі інформаційного марафону «Єдині новини», – сказано у відповіді на запит інформаційної агенції.

Це дуже нагадує 90-і роки минулого століття, коли з телеекранів екстрасенс Алан Чумак заряджав воду, а лікар Анатолій Кашпіровський проводив масові сеанси гіпнозу. І тривало це масове захоплення езотерикою до початку 2000-х років, поки країна, а разом із нею і люди, економічно стали на ноги.

Ворожки активно освоюють психологічні практики

«Магічне мислення в дорослих людей виникає тому, що вони не хочуть брати на себе відповідальність. Не хочуть приймати реальність, якою вона є. Реальність важка, виживати складно. І часом треба характером брати якісь вершини. А люди не хочуть цього робити. Натомість хочуть, щоб все саме відбулося якимось дивним чином. Наприклад, хочуть почути, що війна закінчиться за пів року. Тобто це звичайне заперечення, банальний психологічний захист», – каже київський психолог Олена Посканна.

Наразі столичні «маги та чаклуни» розширюють інструментарій – реагують на запит часу й навчаються психологічних практик. Наприклад, ворожки й тарологи в Києві масово відвідують курси артпсихології. А потім разом зі своїми клієнтами досліджують, хто ж є їхнім тотемним звіром. Що загалом для людини у стресі не найгірший варіант. Але навряд окремий елемент терапії позбавить людину комплексу проблем. Тому психологи все ж таки радять звертатися за фаховою допомогою.

Слідство розкриває близько третини шахрайств

Різноманітних «жриць культів» правоохоронці не класифікують як шахраїв, адже, як правило, люди віддають їм гроші «за послуги» добровільно та не звертаються із заявами в органи. Що ж до класичного шахрайства, то загалом протягом 2024 року в Харківській області правоохоронці зареєстрували 6489 відповідних правопорушень. Про це свідчать дані Нацполіції. При цьому в останньому році до повномасштабного вторгнення (2021-му) шахрайських злочинів було лише 1741. У 2022-му, коли з Харкова виїхала більшість мешканців, а значна частина області була окупована, в офіційну статистику потрапив 1151 такий злочин. У 2023-му шахрайств зафіксували вже 6063.

У 2024 році за 1437 шахрайські злочини на Харківщині повідомили про підозру 372 правопорушникам.

Загалом харківські правоохоронці розкрили у 2024 році 27,1% шахрайських схем (2021 – 687 або 39,4%, 2022 – 287 або 24,9%, 2023 – 1190 або 19,6%). До суду направили обвинувальних актів по 1592 справам з шахрайства (2021 – 749, 2022 – 277, 2023 – 904). Юристи підкреслюють, що довести такі справи до суду вкрай важко, тому що люди добровільно переказують свої гроші зловмисникам.

Щоб не стати жертвою шахрайства, психологи радять зберігати пильність, намагатися перевіряти усі пропозиції та не приймати миттєвих рішень. А ще – не ізолюватися від суспільства та людей, наголошує Щербакова. Тому що відсутність спілкування робить людину надзвичайно вразливою для аферистів.