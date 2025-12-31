Медикам «швидкої» погрожував чоловік на Харківщині: подробиці
У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф заявили про напад на їхню бригаду.
Повідомляється, що інцидент стався під час виклику, який надійшов 29 грудня о 19:13. Бригада прибула для надання медичної допомоги 47-річній пацієнтці.
«Під час огляду ситуація різко загострилась. Цивільний чоловік пацієнтки свідомо перешкоджав та фактично не давав надавати медичну допомогу, поводився агресивно, нецензурно висловлювався, погрожував і застосовував фізичний тиск щодо членів бригади. Спрацювала кнопка «SOS», – розповіли у «швидкій».
На місце прибули правоохоронці.
«Наголошуємо: перешкоджання роботі бригади екстреної медичної допомоги є порушенням закону; агресивна поведінка щодо медичних працівників унеможливлює своєчасне надання допомоги пацієнту. Ми на виклику — щоб допомогти», – зазначили у Центрі.
Нагадаємо, про «неприпустиму ситуацію», що сталася з бригадою «швидкої» в Харкові, заявляли в Центрі екстреної допомоги. Медики опублікували відео, де водій легковика різко здає назад, очевидно висловлюючи невдоволення. Ці кадри в Центрі прокоментували так: «Автомобіль перешкоджав проїзду спецтранспорту. На законне прохання бригади дати дорогу водій відреагував агресивно — лунала нецензурна лайка та погрози». Медики наголосили, що в їхній роботі кожна хвилина має значення. Судячи з адреси відділення, куди їхала «швидка», інцидент стався на ХТЗ.
Читайте також: Пожежа вирувала в Харкові: дві людини отримали опіки – ДСНС
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Медикам «швидкої» погрожував чоловік на Харківщині: подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2025 в 08:41;