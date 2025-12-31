Live

Медикам «швидкої» погрожував чоловік на Харківщині: подробиці

Суспільство 08:41   31.12.2025
Вікторія Яковенко
Медикам «швидкої» погрожував чоловік на Харківщині: подробиці Фото: ХОВА

У Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф заявили про напад на їхню бригаду.

Повідомляється, що інцидент стався під час виклику, який надійшов 29 грудня о 19:13. Бригада прибула для надання медичної допомоги 47-річній пацієнтці.

«Під час огляду ситуація різко загострилась. Цивільний чоловік пацієнтки свідомо перешкоджав та фактично не давав надавати медичну допомогу, поводився агресивно, нецензурно висловлювався, погрожував і застосовував фізичний тиск щодо членів бригади. Спрацювала кнопка «SOS», – розповіли у «швидкій».

На місце прибули правоохоронці.

«Наголошуємо: перешкоджання роботі бригади екстреної медичної допомоги є порушенням закону; агресивна поведінка щодо медичних працівників унеможливлює своєчасне надання допомоги пацієнту. Ми на виклику — щоб допомогти», – зазначили у Центрі.

Нагадаємо, про «неприпустиму ситуацію», що сталася з бригадою «швидкої» в Харкові, заявляли в Центрі екстреної допомоги. Медики опублікували відео, де водій легковика різко здає назад, очевидно висловлюючи невдоволення. Ці кадри в Центрі прокоментували так: «Автомобіль перешкоджав проїзду спецтранспорту. На законне прохання бригади дати дорогу водій відреагував агресивно — лунала нецензурна лайка та погрози». Медики наголосили, що в їхній роботі кожна хвилина має значення. Судячи з адреси відділення, куди їхала «швидка», інцидент стався на ХТЗ.

Читайте також: Пожежа вирувала в Харкові: дві людини отримали опіки – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
