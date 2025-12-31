Медикам «скорой» угрожал мужчина на Харьковщине: подробности
В Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заявили о нападении на их бригаду.
Сообщается, что инцидент произошел во время вызова, поступившего 29 декабря в 19:13. Бригада прибыла для оказания медицинской помощи 47-летней пациентке.
«Во время осмотра ситуация резко обострилась. Мужчина сознательно препятствовал и фактически не давал оказывать медицинскую помощь, вел себя агрессивно, нецензурно выражался, угрожал и применял физическое давление в отношении членов бригады. Сработала кнопка «SOS», – рассказали в «скорой».
На место прибыли правоохранители.
«Отмечаем: препятствование работе бригады экстренной медицинской помощи является нарушением закона; агрессивное поведение в отношении медицинских работников делает невозможным своевременное оказание помощи пациенту. Мы на вызове — чтобы помочь», — отметили в Центре.
Напомним, о «недопустимой ситуации», произошедшей с бригадой «скорой» в Харькове, заявляли в Центре экстренной помощи. Медики опубликовали видео, где водитель легковушки резко сдает назад, очевидно выражая недовольство. Эти кадры в Центре прокомментировали так: «Автомобиль препятствовал проезду спецтранспорта. По законной просьбе бригады дать дорогу водитель отреагировал агрессивно — звучала нецензурная брань и угрозы». Медики подчеркнули, что в их работе каждая минута имеет значение. Судя по адресу отделения, куда ехала скорая, инцидент произошел на ХТЗ.
