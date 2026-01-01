Робота в Харкові та області: є 2 тисячі вакансій і зарплати по 50 тисяч
Станом на 1 січня на Харківщині актуальні 2090 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніста навантажувальної машини із зарплатою 50 тисяч гривень. Закрійник матиме 40 тисяч, таблетувальник – 30250.
Оцінювач-експерт зароблятиме 30 тисяч, укладальник-пакувальник – 24300, менеджер в гуртовій торгівлі – 23 тисячі, спеціаліст державної служби – 22400, стропальник – 20600, соціальний працівник – 20 тисяч, клішист – 18 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Читайте також: Бюджет Харківщини-2026: скільки складе та на що витрачатимуть гроші (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Робота в Харкові та області: є 2 тисячі вакансій і зарплати по 50 тисяч», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Січня 2026 в 19:34;