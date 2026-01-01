Робота в Харкові та області: є 2 тисячі вакансій і зарплати по 50 тисяч

Станом на 1 січня на Харківщині актуальні 2090 вакансій, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія машиніста навантажувальної машини із зарплатою 50 тисяч гривень. Закрійник матиме 40 тисяч, таблетувальник – 30250.

Оцінювач-експерт зароблятиме 30 тисяч, укладальник-пакувальник – 24300, менеджер в гуртовій торгівлі – 23 тисячі, спеціаліст державної служби – 22400, стропальник – 20600, соціальний працівник – 20 тисяч, клішист – 18 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.