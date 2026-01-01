Работа в Харькове и области: есть 2 тысячи вакансий и зарплаты по 50 тысяч

По состоянию на 1 января в Харьковской области актуальны 2090 вакансий, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия машиниста погрузочной машины с зарплатой 50 тысяч гривен. Закройщик будет получать 40 тысяч, таблетировщик – 30250.

Оценщик-эксперт будет зарабатывать 30 тысяч, укладчик-упаковщик – 24300, менеджер в оптовой торговле – 23 тысячи, специалист государственной службы – 22400, стропальщик – 20600, социальный работник – 20 тысяч, клишист – 18 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке. По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.