До 15 морозу. Прогноз погоди на 20 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на вівторок, 20 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.
Вітер очікують північно – західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15° морозу, вдень від 6 до 11° морозу.
У Харкові не очікують істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю.
Вітер буде північно – західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 12 – 14° морозу, вдень 7 – 9° морозу.
Читайте також: Ранкова атака на Харків: скільки будівель пошкоджено через обстріл (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «До 15 морозу. Прогноз погоди на 20 січня у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 19 Січня 2026 в 20:00;