Погода 20:00   19.01.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоди на вівторок, 20 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю. Погода буде хмарною з проясненнями.

Вітер очікують північно – західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15° морозу, вдень від 6 до 11° морозу.

 

У Харкові не очікують істотних опадів. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Вітер буде північно – західний, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 12 – 14° морозу, вдень 7 – 9° морозу.

Автор: Оксана Якушко
До 15 морозу. Прогноз погоди на 20 січня у Харкові й області
