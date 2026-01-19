До 15 мороза. Прогноз погоды на 20 января в Харькове и области
Прогноз погоды на вторник, 20 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололед. Погода будет облачной с прояснениями.
Ветер ожидают северо-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15° мороза, днем от 6 до 11° мороза.
В Харькове не ожидают существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололед.
Ветер будет северо-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12 – 14° мороза, днем 7 – 9° мороза.
