Погода 20:00   19.01.2026
Оксана Якушко
До 15 мороза. Прогноз погоды на 20 января в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 20 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололед. Погода будет облачной с прояснениями.

Ветер ожидают северо-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15° мороза, днем ​​от 6 до 11° мороза.

В Харькове не ожидают существенных осадков. На дорогах прогнозируют гололед.
Ветер будет северо-западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12 – 14° мороза, днем ​​7 – 9° мороза.

Автор: Оксана Якушко
19.01.2026, 20:00

