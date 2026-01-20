Мороз не відпускає. Прогноз погоди на 21 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 21 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів.⛅️ На дорогах триматиметься ожеледиця. Погода буде хмарною з проясненнями.
Вітер прогнозують західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15° морозу, вдень від 5 до 10° морозу.
У Харкові день пройде без істотних опадів⛅️. На дорогах триматиметься ожеледиця.
Вітер очікують західний, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12° морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до 6 – 8° морозу.
