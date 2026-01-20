Live

Мороз не отпускает. Прогноз погоды на 21 января в Харькове и области

Погода 19:54   20.01.2026
Оксана Якушко
Мороз не отпускает. Прогноз погоды на 21 января в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 21 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На дорогах будет держаться гололед. Погоду прогнозируют облачную с прояснениями.
Ветер ожидают западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15° мороза, днем ​​от 5 до 10° мороза.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. На дорогах будет держаться гололед.
Ветер ожидают западный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12° мороза, днем ​​столбик термометра поднимется до 6 – 8° мороза.

Читайте также: «Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
20.01.2026, 12:24
Новости Харькова – главное 20 января: что со светом, новая подземная школа
Новости Харькова – главное 20 января: что со светом, новая подземная школа
20.01.2026, 20:22
Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
19.01.2026, 21:58
«Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет
«Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет
20.01.2026, 11:00
Новую подземную школу открыли в Харькове: сколько детей там будут учиться 📷
Новую подземную школу открыли в Харькове: сколько детей там будут учиться 📷
20.01.2026, 15:26
Мороз не отпускает. Прогноз погоды на 21 января в Харькове и области
Мороз не отпускает. Прогноз погоды на 21 января в Харькове и области
20.01.2026, 19:54

Новости по теме:

19.01.2026
До 15 мороза. Прогноз погоды на 20 января в Харькове и области
15.01.2026
До 17 мороза. Прогноз погоды на 16 января в Харькове и области
09.01.2026
Снег и сильный ветер. Прогноз погоды на 10 января в Харькове и области
08.01.2026
Гололед, дождь и снег. Прогноз погоды на 9 января в Харькове и области
07.01.2026
Дождь и гололед. Прогноз погоды на 8 января в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Мороз не отпускает. Прогноз погоды на 21 января в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 января 2026 в 19:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на среду, 21 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".