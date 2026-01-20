Мороз не отпускает. Прогноз погоды на 21 января в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 21 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. На дорогах будет держаться гололед. Погоду прогнозируют облачную с прояснениями.

Ветер ожидают западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 15° мороза, днем ​​от 5 до 10° мороза.

В Харькове день пройдет без существенных осадков. На дорогах будет держаться гололед.

Ветер ожидают западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10 – 12° мороза, днем ​​столбик термометра поднимется до 6 – 8° мороза.