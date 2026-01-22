Сніг, туман і ожеледиця. Прогноз погоди на 23 січня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 23 січня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області місцями прогнозують невеликий сніг🌨. Вночі та вранці очікують слабкий туман, можлива слабка ожеледь.
На дорогах прогнозують ожеледицю. Вдень буде триматися хмарна погода.
Вітер очікують східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14° морозу, вдень від 6 до 11° морозу.
У Харкові очікують невеликий сніг🌨. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман, можлива слабка ожеледь.
На дорогах прогнозують ожеледицю.
Вітер буде східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12° морозу, вдень 8 – 10° морозу.
Категорії: Погода, Харків
Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 19:54