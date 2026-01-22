Live

Снег, туман и гололед. Прогноз погоды на 23 января в Харькове и области

Погода 19:54   22.01.2026
Оксана Якушко
Снег, туман и гололед. Прогноз погоды на 23 января в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 23 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами прогнозируют небольшой снег 🌨. Ночью и утром ожидают слабый туман.
На дорогах прогнозируют гололед. Днем будет держаться облачная погода.
Ветер ожидают восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14° мороза, днем ​​от 6 до 11° мороза.

В Харькове ожидают небольшой снег 🌨. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.
На дорогах прогнозируют гололедицу.
Ветер будет восточный, 7 – 12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12° мороза, днем ​​8 – 10° мороза.

Читайте также: Что появится на месте выгоревших бора и лесополосы в Харькове: подробности

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
Харьков без света, из парков убирают дух Рождества – итоги 21 января
21.01.2026, 23:00
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
Света нет по 10 часов в Харькове: какой лучший из сценариев прогнозирует ХОВА
21.01.2026, 10:08
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
Новости Харькова – главное 22 января: аварийные отключения, погибли волонтеры
22.01.2026, 16:45
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
Погибли волонтеры, есть пострадавший: FPV-дроны атаковали Дергачевщину (фото)
22.01.2026, 15:10
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 января 2026: какой праздник и день в истории
22.01.2026, 06:00
Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 22 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
21.01.2026, 19:28

Новости по теме:

21.01.2026
Морозы не утихают. Прогноз погоды на 22 января в Харькове и области
20.01.2026
Мороз не отпускает. Прогноз погоды на 21 января в Харькове и области
19.01.2026
До 15 мороза. Прогноз погоды на 20 января в Харькове и области
15.01.2026
До 17 мороза. Прогноз погоды на 16 января в Харькове и области
09.01.2026
Снег и сильный ветер. Прогноз погоды на 10 января в Харькове и области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Снег, туман и гололед. Прогноз погоды на 23 января в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 января 2026 в 19:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на пятницу, 23 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".