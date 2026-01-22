Снег, туман и гололед. Прогноз погоды на 23 января в Харькове и области

Прогноз погоды на пятницу, 23 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области местами прогнозируют небольшой снег 🌨. Ночью и утром ожидают слабый туман.

На дорогах прогнозируют гололед. Днем будет держаться облачная погода.

Ветер ожидают восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14° мороза, днем ​​от 6 до 11° мороза.

В Харькове ожидают небольшой снег 🌨. Ночью и утром прогнозируют слабый туман.

На дорогах прогнозируют гололедицу.

Ветер будет восточный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10 – 12° мороза, днем ​​8 – 10° мороза.