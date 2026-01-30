Live

Події 17:22   30.01.2026
Оксана Горун
Не пропустив пішохода: 75-річному водієві повідомили про підозру

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру водію, який збив пішохода на переході в Чугуєві.

ДТП сталася на початку грудня, поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“Поліцейські встановили, що 75-річний водій автомобіля Peugeot своєчасно не зменшив швидкість та не надав перевагу в русі пішоходу, який перетинав проїзну частину по пішохідному переходу. Внаслідок цього відбувся наїзд на чоловіка”, – зазначили в ГУНП.

Пішохідний перехід на трасі

Судмедексперти дійшли висновку, що в потерпілого травми середньої тяжкості. Водія підозрюють у порушенні правил дорожнього руху.

Раніше, підбиваючи підсумки 2025 року, поліціянти Харківщини повідомили: кількість ДТП в області за рік зросла на 15%. У 2025 році в регіоні сталося 2899 аварій. Причому 707 із них – з постраждалими. Загинули 116 людей. Ще майже 900 осіб отримали травми. У поліції зазначили, що окремо стурбовані кількістю ДТП із пішоходами – таких аварій було 117. У них загинуло 34 особи, а ще 805 постраждали.

Автор: Оксана Горун
