Не пропустил пешехода: 75-летнему водителю сообщили о подозрении

Происшествия 17:22   30.01.2026
Оксана Горун
Не пропустил пешехода: 75-летнему водителю сообщили о подозрении

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении водителю, который сбил пешехода на переходе в Чугуеве.

ДТП случилось в начале декабря, проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Полицейские установили, что 75-летний водитель автомобиля «Peugeot» своевременно не сбавил скорость и не отдал предпочтение пешеходу, пересекавшему проезжую часть по пешеходному переходу. В результате произошел наезд на мужчину», — отметили в ГУНП.

Пешеходный переход на трассе

Судмедэксперты пришли к выводу, что у пострадавшего травмы средней тяжести. Водителя подозревают в нарушении ПДД.

Читайте также: В Харькове разыскали водителя, который сбил собаку и скрылся с места ДТП

Ранее, подводя итоги 2025 года, полицейские Харьковщины сообщили: количество ДТП в области за год выросло на 15%. В 2025 году в регионе произошло 2899 аварий. Причем 707 из них – с пострадавшими. Погибли 116 человек. Еще почти 900 получили травмы. В полиции отметили, что отдельно озабочены количеством ДТП с пешеходами – таких аварий было 117. В них погибли 34 человека, а еще 805 пострадали.

Автор: Оксана Горун
