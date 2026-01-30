Не пропустил пешехода: 75-летнему водителю сообщили о подозрении
Следователи Нацполиции сообщили о подозрении водителю, который сбил пешехода на переходе в Чугуеве.
ДТП случилось в начале декабря, проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Полицейские установили, что 75-летний водитель автомобиля «Peugeot» своевременно не сбавил скорость и не отдал предпочтение пешеходу, пересекавшему проезжую часть по пешеходному переходу. В результате произошел наезд на мужчину», — отметили в ГУНП.
Судмедэксперты пришли к выводу, что у пострадавшего травмы средней тяжести. Водителя подозревают в нарушении ПДД.
В Харькове разыскали водителя, который сбил собаку и скрылся с места ДТП
Ранее, подводя итоги 2025 года, полицейские Харьковщины сообщили: количество ДТП в области за год выросло на 15%. В 2025 году в регионе произошло 2899 аварий. Причем 707 из них – с пострадавшими. Погибли 116 человек. Еще почти 900 получили травмы. В полиции отметили, что отдельно озабочены количеством ДТП с пешеходами – таких аварий было 117. В них погибли 34 человека, а еще 805 пострадали.
