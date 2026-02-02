Live

Першу підземну школу збудували у Дергачах під Харковом

Суспільство 20:44   02.02.2026
Оксана Якушко
Підземну школу почали зводити на базі Дергачівського ліцею №3 восени 2024 року, повідомляє ХОВА.

Наразі всі будівельні роботи повністю завершені, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Підземна школа налічує 20 кабінетів і розрахована на навчання 400 дітей в одну зміну. У закладі облаштували медичний кабінет та методичні приміщення, кімнату адміністратора, буфет-їдальню, зони для зберігання продуктів і води, роздягальні, санвузли – у тому числі для осіб з інвалідністю. Площа об’єкта – близько 1,5 тисячі квадратних метрів. Загалом у приміщенні одночасно можуть перебувати до 1500 осіб.

«На сьогодні в регіоні вже завершили будівництво 17 підземних шкіл, що дасть змогу додатково охопити офлайн-освітою близько 20 тисяч учнів», – зазначив Синєгубов.

Підземну школу укомплектували всім необхідним: від меблів і побутової техніки до аптечок та господарського інвентаря за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та благодійної організації «Helvetas Swiss Intercooperation в Україні». Також для закладу за співфінансування з місцевого бюджету придбали два шкільні автобуси, навчальне обладнання та комп’ютерну техніку.

Автор: Оксана Якушко
