Первую подземную школу построили в Дергачах под Харьковом

Общество 20:44   02.02.2026
Оксана Якушко
Первую подземную школу построили в Дергачах под Харьковом Фото: ХОВА

Подземную школу начали строить на базе Дергачевского лицея №3 осенью 2024 года, сообщает ХОВА.

Теперь все строительные работы завершены, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Подземная школа насчитывает 20 кабинетов и рассчитана на обучение 400 детей в одну смену. В заведении обустроили медицинский кабинет и методические помещения, комнату администратора, буфет-столовую, зоны для хранения продуктов и воды, раздевалки, санузлы – в том числе для лиц с инвалидностью. Площадь объекта – около 1,5 тысячи квадратных метров. В помещении одновременно могут находиться до 1500 человек.

«На сегодня в регионе уже завершили строительство 17 подземных школ, что позволит дополнительно охватить офлайн-образованием около 20 тысяч учеников», – отметил Синегубов.

Подземную школу укомплектовали всем необходимым: от мебели и бытовой техники до аптечек и хозяйственного инвентаря при содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и благотворительной организации Helvetas Swiss Intercooperation в Украине. Также для заведения за софинансирование из местного бюджета приобрели два школьных автобуса, учебное оборудование и компьютерную технику.

Фото: ХОВА

Автор: Оксана Якушко
