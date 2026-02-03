Морози не відступають. Прогноз погоди на 4 лютого у Харкові й області
Прогноз погоди на середу, 4 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫і ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю. Вдень очікують мінливу хмарність.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡вночі коливатиметься від 20 до 25° морозу, вдень від 10 до 15° морозу.
У Харкові вдень не очікують істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫і ожеледь. На дорогах можлива ожеледиця.
Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 21 – 23° морозу, вдень 11 – 13° морозу.
Читайте також: Виходу не було: у Харкові ухвалили “важке рішення” після обстрілу – Терехов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Морози не відступають. Прогноз погоди на 4 лютого у Харкові й області», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 20:15;