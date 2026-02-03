Live

Погода 20:15   03.02.2026
Оксана Якушко
Морози не відступають. Прогноз погоди на 4 лютого у Харкові й області

Прогноз погоди на середу, 4 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці очікують слабкий туман 🌫і  ожеледь. На дорогах прогнозують ожеледицю. Вдень очікують мінливу хмарність.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡вночі коливатиметься від 20 до 25° морозу, вдень від 10 до 15° морозу.

 

У Харкові вдень не очікують істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман 🌫і ожеледь. На дорогах можлива ожеледиця.

Вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 21 – 23° морозу, вдень 11 – 13° морозу.

Автор: Оксана Якушко
