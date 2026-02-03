Морозы не отступают. Прогноз погоды на 4 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на среду, 4 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫 и изморозь. На дорогах прогнозируют гололед. Днем возможна переменная облачность.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 20 до 25° мороза, днем от 10 до 15° мороза.
В Харькове днем не ожидают существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман 🌫. На дорогах возможен гололед.
Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 21 – 23° мороза, днем 11 – 13° мороза.
