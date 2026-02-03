Морозы не отступают. Прогноз погоды на 4 февраля в Харькове и области

Прогноз погоды на среду, 4 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков. Ночью и утром ожидают слабый туман 🌫 и изморозь. На дорогах прогнозируют гололед. Днем возможна переменная облачность.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 20 до 25° мороза, днем ​​от 10 до 15° мороза.

В Харькове днем ​​не ожидают существенных осадков. Ночью и утром прогнозируют слабый туман 🌫. На дорогах возможен гололед.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 21 – 23° мороза, днем ​​11 – 13° мороза.