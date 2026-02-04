Live

Ситуація в енергетиці Харківщини після атаки РФ: чи всім повернули світло

Суспільство 16:43   04.02.2026
Вікторія Яковенко
Ситуація в енергетиці Харківщини після атаки РФ: чи всім повернули світло Фото: ХОВА

Внаслідок масованих ворожих ударів по Харківщині напередодні 450 тисяч абонентів залишились без світла. В обленерго повідомили, що електрику вже повернули.

«В результаті вчорашнього масованого обстрілу було пошкоджено та зруйновано велику кількість електрообладнання нашого підприємства та підприємств генерації. Було знеструмлено близько 450 тисяч споживачів регіону. В результаті цілодобової роботи фахівців вдалося заживити об’єкти критичної інфраструктури. В першу чергу були заживлені об’єкти теплопостачання та всі інші 450 тисяч наших споживачів», – розповів під час брифінгу в.о. гендиректора АТ «Харківобленерго» В’ячеслав Кравцов.

Він уточнив, що наразі у регіоні діють 10 черг графіків аварійних відключень, також застосовують і погодинні графіки.

«Час на відновлення буде залежати від того, наскільки фахівці тих підприємств, де було пошкоджене обладнання, його продефектують і зрозуміють, що саме пошкоджено, і чи є можливість заміни цього обладнання або виробництва цього обладнання», – пояснили в обленерго.

Читайте також: Чи відключають світло у будинках в Харкові, де немає опалення – обленерго

Автор: Вікторія Яковенко
