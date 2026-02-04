Чи відключають світло у будинках в Харкові, де немає опалення – обленерго

Енергетики запевнили, що електрикою забезпечують цілодобово ті будинки, які залишились без опалення в Харкові внаслідок ворожої атаки.

«На сьогоднішні в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень, але ті будинки, які були залишені без теплопостачання, нашим підприємством було забезпечено, щоб вони були цілодобово з електроенергією. Тому всі мешканці Харкова, які залишились без тепла, мали можливість обігріватися електроенергією», – розповів під час брифінгу в.о. гендиректора АТ «Харківобленерго» В’ячеслав Кравцов.

<br />

Нагадаємо, росіяни добили ТЕЦ-5, яка опалює значну частину Харкова. Її стан мер Ігор Терехов визначив як «практично зруйнована». Також пошкоджені електропідстанції «Харківська» та «Залютине». Удари по енергетиці міста тривали протягом кількох годин. У хід пішли балістика, РСЗВ, КАБи та численні безпілотники. Близько четвертої ранку Терехов написав: доведеться зливати теплоносій із 820 будинків. Загалом без опалення залишилося понад 105 тисяч абонентів.

Голова ХОВА Олег Синєгубов казав, що людям, які залишилися без опалення, планують не вимикати світло.