Чи відключають світло у будинках в Харкові, де немає опалення – обленерго
Енергетики запевнили, що електрикою забезпечують цілодобово ті будинки, які залишились без опалення в Харкові внаслідок ворожої атаки.
«На сьогоднішні в Харкові застосовуються графіки аварійних відключень, але ті будинки, які були залишені без теплопостачання, нашим підприємством було забезпечено, щоб вони були цілодобово з електроенергією. Тому всі мешканці Харкова, які залишились без тепла, мали можливість обігріватися електроенергією», – розповів під час брифінгу в.о. гендиректора АТ «Харківобленерго» В’ячеслав Кравцов.
Нагадаємо, росіяни добили ТЕЦ-5, яка опалює значну частину Харкова. Її стан мер Ігор Терехов визначив як «практично зруйнована». Також пошкоджені електропідстанції «Харківська» та «Залютине». Удари по енергетиці міста тривали протягом кількох годин. У хід пішли балістика, РСЗВ, КАБи та численні безпілотники. Близько четвертої ранку Терехов написав: доведеться зливати теплоносій із 820 будинків. Загалом без опалення залишилося понад 105 тисяч абонентів.
Голова ХОВА Олег Синєгубов казав, що людям, які залишилися без опалення, планують не вимикати світло.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новини Харкова, світло, тепло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чи відключають світло у будинках в Харкові, де немає опалення – обленерго», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2026 в 16:03;