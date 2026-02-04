Отключают ли свет в домах в Харькове, которые остались без тепла – облэнерго
Энергетики заверили, что электричеством обеспечивают круглосуточно те дома, которые остались без отопления в Харькове из-за вражеской атаки.
«На сегодня в Харькове применяются графики аварийных отключений, но дома, которые были оставлены без теплоснабжения, нашим предприятием было обеспечено, чтобы они были круглосуточно с электроэнергией. Поэтому все жители Харькова, оставшиеся без тепла, имели возможность обогреваться электроэнергией», — рассказал во время брифинга и.о. гендиректора АО «Харьковоблэнерго» Вячеслав Кравцов.
Напомним, россияне добили ТЭЦ-5, которая отапливает значительную часть Харькова. Ее состояние мэр Игорь Терехов определил как «практически разрушенная». Также повреждены электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». Удары по энергетике города продолжались несколько часов. В ход пошли баллистика, РСЗО, КАБы и беспилотники. Около четырех утра Терехов написал: придется сливать теплоноситель из 820 домов. В общем без отопления осталось более 105 тысяч абонентов.
Глава ХОВА Олег Синегубов говорил, что оставшимся без отопления людям планируют не выключать свет.
