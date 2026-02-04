Live

Ситуация в энергетике Харьковщины после атаки 3 февраля: всем ли вернули свет

Общество 16:43   04.02.2026
Виктория Яковенко
Ситуация в энергетике Харьковщины после атаки 3 февраля: всем ли вернули свет

В результате массированных вражеских ударов по Харьковщине накануне 450 тысяч абонентов остались без света. В облэнерго сообщили, что электричество уже вернули.

«В результате вчерашнего массированного обстрела было повреждено и разрушено большое количество электрооборудования нашего предприятия и предприятий генерации. Было обесточено около 450 тысяч потребителей региона. В результате круглосуточной работы специалистов удалось запитать объекты критической инфраструктуры. В первую очередь, были запитаны объекты теплоснабжения и все остальные 450 тысяч наших потребителей», — рассказал во время брифинга и.о. гендиректора АО «Харьковоблэнерго» Вячеслав Кравцов.

Он уточнил, что сейчас в регионе действуют 10 очередей графиков аварийных отключений, также применяют и почасовые графики.

«Время на восстановление будет зависеть от того, насколько специалисты тех предприятий, где было повреждено оборудование, его продефектируют и поймут, что повреждено, и есть ли возможность замены этого оборудования или производства этого оборудования», — пояснили в облэнерго.

Читайте также: Отключают ли свет в домах в Харькове, которые остались без тепла – облэнерго

Автор: Виктория Яковенко
