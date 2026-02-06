Потепління з дощем і снігом. Прогноз погоди на 7 лютого у Харкові й області
Прогноз погоди на суботу, 7 лютого, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області прогнозують сніг 🌨 з дощем 🌧. Вдень очікують туман 🌫, видимість становитиме 200 – 500 м.
На дорогах можлива ожеледиця. Вдень триматиметься хмарна погода.
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 4 до 9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
У Харкові очікують сніг 🌨 з дощем 🌧. Вдень прогнозують туман 🌫, видимість становитиме 200 – 500 м. На дорогах очікують ожеледицю.
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 6 – 8° морозу, вдень 0 – 2° морозу.
