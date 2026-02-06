Потепление с дождем и снегом. Прогноз погоды на 7 февраля в Харькове и области
Прогноз погоды на субботу, 7 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области прогнозируют снег 🌨 с дождем 🌧. Днем ожидают туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м.
На дорогах возможен гололед. Днем будет держаться облачная погода.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 4 до 9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.
В Харькове ожидают снег 🌨 с дождем 🌧. Днем прогнозируют туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м. На дорогах ожидают гололед.
Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6 – 8° мороза, днем 0 – 2° мороза.
Читайте также: Как 6 февраля будут отключать свет в Харькове и области: графики
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Потепление с дождем и снегом. Прогноз погоды на 7 февраля в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 19:42;