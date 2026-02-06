Live

Потепление с дождем и снегом. Прогноз погоды на 7 февраля в Харькове и области

Погода 19:42   06.02.2026
Оксана Якушко
Прогноз погоды на субботу, 7 февраля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области прогнозируют снег 🌨 с дождем 🌧. Днем ожидают туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м.
На дорогах возможен гололед. Днем будет держаться облачная погода.
Ветер прогнозируют юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 4 до 9° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

В Харькове ожидают снег 🌨 с дождем 🌧. Днем прогнозируют туман 🌫, видимость составит 200 – 500 м. На дорогах ожидают гололед.
Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6 – 8° мороза, днем ​​0 – 2° мороза.

Автор: Оксана Якушко
